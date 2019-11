Vorarlberg: Winterfahrplan bei Karrenseilbahn

Nach der Herbstrevision gehen die Karrenseilbahn und das Panoramarestaurant am Freitag wieder in Betrieb.

Nach der Revision gehen die Karrenseilbahn und das Panoramarestaurant am Freitag, 15. November ab 10 Uhr wieder in Betrieb. Durch die umfangreiche Revision zu Beginn des Jahres, konnten die Arbeiten der Herbstrevision in nur wenigen Tagen erledigt werden. Neben den technischen Wartungsarbeiten wurden Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten vorgenommen.