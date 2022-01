Vorarlberg will sich als Modellregion für die Pflegelehre anbieten

Vorarlberg will sich beim Bund als Modellregion für die Pflegelehre anbieten.

"Nicht mit Pflege am Bett beginnen"

Als aktueller Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz hat Wallner bereits zu Jahresbeginn die anstehenden Aufgaben in der Pflege als Schwerpunkt seiner Arbeit in den nächsten Monaten beschrieben. Vorarlberg spricht sich seit Jahren für die Einführung einer Pflegelehre aus. Die Problematik, dass die herausfordernde Tätigkeit der Pflege für Jugendliche ab 15 Jahren (statt wie bisher erst ab 17 Jahren) zu früh komme, hält Wallner für lösbar. "Man muss nicht mit der Pflege direkt am Bett beginnen", sagte Wallner gegenüber der Tageszeitung. Es gebe die Möglichkeit, mit Modulen in der Lehre in den Pflegeberuf gleichsam "hineinzuwachsen".