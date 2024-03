„Vorarlberg wiederfinden“

Reise in die Vergangenheit

„Wir haben nicht viele Fotos von Maria Stromberger aus dieser Zeit. Deswegen haben wir uns einen kreativen Weg überlegt, sie in das Stück miteinzubauen. Die Fotos werden mit einem Beamer vergrößert und an eine Wand projiziert. Die Schauspieler fangen sie anschließend mit Papier oder mit ihrer Kleidung ein“, erklärt Berenice. Außerdem wurde ein Fadenvorhang an einer der Wände der Kulisse angebracht, durch den man hindurch treten kann. So wurde die Illusion geschaffen, man würde in die Vergangenheit reisen. „Der gesamte Raum ist bespannt mit Fadenmaterial und soll einen leeren Kubus darstellen. Auf diese Weise entsteht ein Raum, durch den man hindurchsehen kann.“