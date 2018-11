Vorarlberg: Wettlokal in Dornbirn wegen Lärmbelästigung geschlossen

Wegen Belästigung durch Lärm, Gestank und Müll geschlossen. Der Entzug der Bewilligung für den Betreiber eines Wettbüros in Dornbirn wurde nun gerichtlich bestätigt.

Dadurch sei das öffentliche Interesse der Sicherheit, insbesondere jenes der Wahrung der Ruhe und Ordnung, beeinträchtigt worden, argumentierte Richter Wilfried Schneider am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht in Bregenz. Deshalb sei der Betreiberfirma des Wettlokals nach dem Vorarlberger Wettengesetz die Bewilligung zu entziehen.

Bescheid bestätigt

Der Verwaltungsrichter hat den erstinstanzlichen Bescheid der Vorarlberger Landesregierung bestätigt. Der Beschwerde des Lokalbetreibers wurde keine Folge gegeben. Er kann sich in dritter und letzter Instanz noch mit einer außerordentlichen Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien wenden.