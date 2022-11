Vorarlberg: Wem gehört dieses Diebesgut?

Die Polizei sucht nach den Besitzern mehrerer sichergestellten Gegenstände.

Polizisten der Polizeiinspektion Bregenz stellten im Zuge von einer Diebstahlserhebung am Bahnhof Bregenz Diebesgut sicher. Ein Teil der gestohlenen Gegenstände konnte bislang nicht zugeordnet werden. Die Polizei geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sich das Entwenden der Gegenstände am 9. Oktober 2022, zwischen 18.00 und 19.05 Uhr auf der Zugstrecke Lindau - Bregenz, jedoch auch im Bereich des Bahnhofs Lindau-Insel ereignet hat. Geschädigte, die ihr Eigentum auf einem der Fotos erkennen, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz in Verbindung zu setzen.