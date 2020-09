Vorarlberg weiterhin bei höchster Bonität

Die Experten der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) stellen dem finanzpolitischen Kurs des Landes Vorarlberg in einem am Freitag veröffentlichten Bericht ein ausgezeichnetes Zeugnis aus. Das Land erhält weiterhin das bestmögliche Rating „AA+/A-1+“.

Trotz der global herausfordernden Lage und den daraus resultierenden Maßnahmen stellt die Ratingagentur Standard & Poor’s Vorarlberg weiterhin ein hervorragendes Zeugnis aus und blickt damit zuversichtlich in die Zukunft. Die Zahlungsfähigkeit des Landes werde weiterhin stabil bleiben, auch wenn die aktuelle Pandemie-Situation temporäre finanzielle Restriktionen fordert. Vorarlberg habe gezeigt, dass es in der Lage sei, „strukturelle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen“ und entsprechend zu reagieren.

Gutes Finanzmanagement

Landeshauptmann und Finanzreferent Markus Wallner sieht die professionelle Budgetpolitik bestätigt: „Der bewahrte Weg, uns keine neuen Schulden zu kommen zu lassen, ist besonders in diesen Zeiten von Vorteil.“ Die Rating-Experten sehen klar, Vorarlberg kann die coronabedingte Budgetschwächung durch die gute Performance in den letzten Jahren gut bewältigen. Ebenso positiv erwähnt wird das gute Finanzmanagement des Landes, das als Risikoavers bezeichnet wird und dass das Land keine Finanz-Spekulationen tätige. Die gute Wirtschaftslage in Vorarlberg, mit einer starken und diversifizierten Struktur, rundet das positive Bild ab, betont die Agentur in ihrem Bericht. Der starke produzierende Sektor in Vorarlberg wird als „Wachstumsmotor“ bezeichnet.