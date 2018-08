Vorarlberg: Wassertransporte nach St. Gerold haben begonnen

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der geologisch ungünstigeren Lage hat die Versorgung der Gemeinde St. Gerold im Großen Walsertal mit Wassertransporten begonnen.

Fehlende Niederschläge

Obwohl die Wasserversorgung in den allermeisten Landesteilen trotz der anhaltenden Hitze und Trockenheit aufgrund der großen Grundwasserreserven und auch vieler guter Quellen nach wie vor gesichert ist, verfügen einzelne Wasserversorgungen, wie die in der Gemeinde St. Gerold, nur über stark reduzierte Quellwassermengen. Aufgrund der seit Wochen fehlenden Niederschläge wurde nun mit Wassertransporten nach St. Gerold begonnen. „Durch die Transporte wird die Grundversorgung der Bevölkerung mit Wasser in St. Gerold weiterhin gewährleistet bleiben“, so Bürgermeister Alwin Müller.