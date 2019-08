Vorarlberg: Wanderzirkus sitzt in Lustenau fest

Ein Wanderzirkus macht derzeit unfreiwillig Halt in Lustenau. Der Grund: Sie sind in eine Seuchensperrzone geraten, die es verbietet, weiterzureisen. Die Gemeinde versucht zu helfen.

Eigentlich sollte der Zirkus nur für ein paar Tage in Lustenau bleiben. Nun kam alles anders. Ein Privatpferd in Lustenau erkrankte an einem ansteckenden Virus, weshalb eine Seuchensperrzone errichtet wurde. Wegen dieser Sperrzone müssen die Zirkustiere nun noch einige Wochen in Lustenau verharren.