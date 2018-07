Vorarlberg: Von Badegästen Geld gestohlen

Frastanz - Am Dienstag hat ein Mann im Schwimmbad "Untere Au" in Frastanz Bargeld aus abgelegten Taschen gestohlen.

Am Dienstagmittag begab sich ein junger Mann zu den Liegestühlen und Badetüchern auf der Liegewiese beim Schwimmbad “Untere Au” in Frastanz und durchsuchte abgelegte Badetaschen nach Wertsachen. Der Täter stahl dabei, aus den in den Taschen verwahrten Geldtaschen, Bargeld in Höhe von 175 Euro und 10 Schweizer Franken.