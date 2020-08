Vorarlberg: Versuchter Raub in Feldkircher Innenstadt

Nach einem versuchten Raub in der Nacht auf Samstag ist ein 35 Jahre alter Mann in Feldkirch festgenommen worden. Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife war durch Schreie auf die Situation aufmerksam geworden. Der mutmaßliche Täter hatte nach Angaben der Polizei zwei junge Männer mit Messern bedroht und von ihnen Suchtgift verlangt.

Feldkirch. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.50 Uhr in der Feldkircher Innenstadt. Die beiden 18-Jährigen hatten angegeben, kein Suchtgift zu haben, worauf der Mann zwei rund zehn Zentimeter lange Messer aus seinen Hosentaschen gezogen haben soll. Den Jugendlichen gelang es, sich von dem Mann zu entfernen, der daraufhin in Richtung Sparkassenplatz ging, wo sich mehrere Personen aufhielten und durch Schreie die Aufmerksamkeit auf sich lenkten.