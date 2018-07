Vorarlberg: Verletzter nach Unfall in Koblach

Am Freitagmittag kam es auf der L59 in Koblach zu einem Unfall - ein Mann wurde dabei verletzt.

Ein 42-Jähriger war mit seinem Pkw gegen 13.28 Uhr auf der L59 in Koblach aus Richtung Götzis kommend in Richtung Westen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der gleichen Straße in die entgegengesetzte Richtung. Als der 42-Jährige abbiegen wollte, kam es zu einem Frontalzusammenstoß.