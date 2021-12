Vorarlberg: Verletzte nach Karambolage in Bregenz

Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Bregenz wurden mindestens zwei Personen verletzt.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der L202 in Bregenz ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker fuhr entlang einer Busspur in Richtung Bregenz an einer Fahrzeugkolonne auf der rechten Seite vorbei.