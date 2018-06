Vorarlberg: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Fußach

Fußbach - Am Sonntagabend um etwa 17.20 Uhr ereignete sich in Fußach, Höhe Harder Brücke, ein Verkehrsunfall mit Verletzung.

Ein 49-jähriger Pkw-Lenker aus der Schweiz fuhr von Höchst kommend in Fahrtrichtung Hard und wollte unmittelbar vor der Harder Brücke nach links in die Seestraße einbiegen. Er betätigte den linken Blinker und reihte sich auf der Linksabbiegespur ein. Hinter diesem Pkw fuhr ein weiteres Auto in dieselbe Richtung und wollte weiter geradeaus Richtung Hard fahren. Der 24-jährige Lenker fuhr rechtsseitig am zwischenzeitlich zum Stillstand gekommenen Pkw des Schweizers vorbei. Gleichzeitig fuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer mit seiner 49-jährigen Beifahrerin im Gegenverkehr von Hard kommend in Richtung Fußach und wollte nach links zum Rheindamm zufahren. Der Motorradfahrer kreuzte dann vor dem abbiegenden Schweizer Pkw die L202 und lenkte sein Fahrzeug unmittelbar vor den geradeausfahrenden Pkw des 24-jährigen, der rechts überholte.

Acht Meter gerutscht

Der Pkw-Lenker konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer sowie die Mitfahrerin stürzten in der Folge vom Motorrad und rutschten auf dem Asphalt etwa 8 Meter in Richtung Hard. Die am Sozius sitzende Beifahrerin wurde unbestimmten Grades an beiden Beinen verletzt und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins LKH Bregenz transportiert. Der in Richtung Hard fahrende Pkw-Lenker wurde im Bereich des rechten Knies verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die anderen Beteiligten wurden nicht verletzt.