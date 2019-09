Vorarlberg: Verkehrsunfall in Lustenau - Fußgänger von Firmen-Pkw erfasst

Am Mittwoch Abend um kurz nach 22:00 Uhr ereignete sich auf der Dornbirner Straße (L204) in Lustenau ein Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 42-jähriger in Dornbirn wohnhafter Mann mit seinem Firmen-Pkw von Lustenau kommend in Richtung Dornbirn. Auf Höhe des Straßenkilometers 4,65 erfasste er einen 18-jährigen Burschen aus Feldkirch, welcher sich mitten auf der Fahrbahn befand.