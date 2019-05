Vorarlberg: Vergessener Kochtopf - Feuerwehr musste ausrücken

Götzis - Am Samstag führte ein auf dem Herd vergessener Kochtopf zu einem Feuerwehreinsatz in Götzis.

Aufgrund eines auf dem eingeschalteten Herd vergessenen Kochtopfs löste am Samstagnachmittag in einem Mehrparteienwohnhaus in Götzis der akustische Brandmelder aus. Zwei zufällig anwesende Feuerwehrmänner, die gerade eine Haussammlung im Nahbereich durchführten, konnten die gekippte Terrassentüre öffnen und den Topf ins Freie befördern.