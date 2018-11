Vorarlberg: Vandalismus in Bregenz

Bregenz - An sieben Autos und einem Bürogebäude tobten sich unbekannte Täter in Bregenz aus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht auf Donnerstag, den 29.11.2018, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mariahilfstraße in Bregenz insgesamt sieben Pkw. Dabei wurden die hinteren Scheibenwischer bzw. Außenspiegel abgerissen. Weiters wurde bei einem naheliegenden Bürogebäude offensichtlich mit den Füßen mehrmals gegen die Eingangstüre sowie gegen ein Jalousie-Fenster getreten.