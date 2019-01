Vorarlberg: Vandalen reißen in Hard Begrenzungspfosten aus

Hard - Die Harder Polizei ist auf der Suche nach Unbekannten die in der Nacht auf Samstag Begrenzungspfosten und ein Straßenschild auf der Lustenauer Straße beschädigt haben.

In der Nacht von Freitag, den 04.01.2019, auf Samstag, den 05.01.2019, wurden von einer bislang unbekannten Täterschaft insgesamt 15 Begrenzungspfosten entlang der Lustenauer Straße (L203) in Hard, auf Höhe Kilometer 16,5 – 16,8 ausgerissen und in die angrenzenden Wiesen geworfen. Weiters wurde ein Verkehrszeichen “Vorrang geben” umgebogen und dabei dessen Verankerung beschädigt.