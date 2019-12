Vorarlberg: Unfall mit Radfahrer in Lustenau

Am frühen Montagnachmittag kam es im Bereich des Lustenauer Engel-Kreisverkehr zu einem Unfall. Ein 79-jähriger Radfahrer wurde von einem Lkw überrollt und schwer verletzt.

Gegen 14 Uhr fuhr ein 24-jähriger Lkw-Lenker auf der Hohenemserstraße in Lustenau in Richtung Ortszentrum. Beim Engel-Kreisverkehr bog er in diesen ein und fuhr anschließend rechts in die Dornbirner Straße aus diesem wieder heraus. Zeitgleich fuhr ein 79-jähriger Fahrradfahrer ebenfalls in den Kreisverkehr ein und befand sich auf gleicher Höhe mit dem Lkw.