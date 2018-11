Vorarlberg: Unfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall in Bregenz sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag gegen 07.45 Uhr fuhr eine 17-jährige Mopedlenkerin aus Bregenz mit ihrem Moped in Bregenz auf der Wuhrwaldstraße und wollte in der Folge in die Steinachstraße abbiegen. Dabei kam ihr angeblich auf ihrer Seite ein PKW entgegen. Die Mopedlenkerin konnte zwar noch ausweichen, geriet jedoch ins Schleudern und kam in der Folge zu Sturz. Der unbekannte PKW Lenker setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Hinweise sind an die PI Bregenz erbeten.