Vorarlberg: Unfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Pkw-Lenker

Am Donnerstagmorgen stürzte eine Radfahrerin in Dornbirn, als sie einem Pkw ausweichen musste. Der Autolenker beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die 20-jährige Radfahrerin fuhr gegen 05:20 Uhr auf der Lustenauerstraße (L204) in Dornbirn von Lustenau kommend in Richtung Krankenhaus Dornbirn. Auf Höhe Hausnummer 51a fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker vom Parkplatz der dortigen Bäckerei kommend nach links in die Lustenauerstraße (Richtung Dornbirn-Zentrum) ein. Die Radfahrerin musste dabei dem Pkw (Seat, weiß) ausweichen, stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades. Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Pkw-Lenker sowie allfällige Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzen.