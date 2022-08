Vorarlberg: Unfall in Hard - Radfahrer geriet unter Lkw

Bei einem Unfall in Hard wurde ein Radfahrer unbestimmten Grades verletzt.

Am Montag, 8. August 2022 gegen 13.20 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Lkw plus Sattelanhänger in Hard auf der Rheinstraße (L 202) aus Richtung Schweiz kommend in Richtung Lauterach. Bei der Kreuzung Rheinstraße/Hofsteigstraße beabsichtigte der Lenker nach rechts abzubiegen, ordnete sich auf der Rechtsabbiegespur ein und hielt sein Fahrzeug an der Ampel bei Rotlicht an.