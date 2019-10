Vorarlberg: Unfall in Dornbirn inklusive Staubildung

Ein Transporter übersah offenbar eine Rote Ampel. Der Unfall passierte beim Eurospar. Rund um den Unfallbereich staut es sich.

In Dornbirn Schwefel kam es am Montag Früh zu einem Verkehrsunfall, bei dem auch ein Traktor beteiligt war. Der Unfall passierte gegen 07:00 Uhr auf der L 190 zwischen Dornbirn und Lauterach beim Eurospar bzw. bei der Eni Tankstelle. Rund um den Unfallbereich staut es sich in beide Fahrtrichtung. Die Polizei ist bereits vor Ort.