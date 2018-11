Vorarlberg: Unfall in Bregenz - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Dienstagmorgen in Bregenz sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag um 07:45 Uhr fuhr eine 17-jährige Schülerin aus Hard mit ihrer Vespa auf der Wuhrwaldstraße in Bregenz in Richtung Steinachstraße. In weiterer Folge beabsichtigte sie nach rechts in die Steinachstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein bis dato unbekannter Lenker mit seinem PKW von der Steinachstraße kommend in die Wuhrwaldstraße ein.