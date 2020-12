Vorarlberg: Unfall auf der Lochauer Pfänderstraße - Auto landet auf dem Dach

Auf der Lochauer Pfänderstraße ist es Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen. Ein Pkw stürzte einen angrenzenden Abhang hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

In Lochau ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21:45 Uhr fuhr ein 34-jähriger Pkw-Lenker auf der Pfänderstraße in Lochau talwärts in Richtung Ortszentrum. Nachdem ein unbekanntes Wildtier die Fahrbahn querte, wich der Lenker nach links aus und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte den angrenzenden Abhang hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.