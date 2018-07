Vorarlberg: Trockenheit erfordert außerordentliche Maßnahmen

Die anhaltende Trockenheit ist für die Landwirtschaft in Vorarlberg eine außerordentliche Situation. Aufgrund von Futter- und Wassermangel auf Alpen, stehen verfrühte Alpabtriebe im Raum, welche jetzt durch die Zufuhr von Wasser und Heu als Ergänzungsfutter zu verhindern versucht werden.

In manchen Landesteilen, vor allem im Oberland und Rheintal, zeigen sich Totalschäden in den Grasbeständen. Die Situation in der Futterversorgung verschärft sich eklatant, wenn frühzeitig von den Alpen zurückgekehrtes Vieh auch in den Talbetrieben nur spärlich Futter findet. “In der gegenwärtigen Ausnahmesituation lassen Land Vorarlberg und die Landwirtschaftskammer Vorarlberg die Bäuerinnen und Bauern nicht im Stich”, betonen Landesrat Christian Gantner und Kammerpräsident Josef Moosbrugger. Das erfordert auch außerordentliche Maßnahmen und finanzielle Hilfe.