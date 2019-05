Vorarlberg: Tritt gegen Kopf wie gegen einen Fußball

Feldkirch - Geld- und bedingte Haftstrafe: 21-Jähriger trat bei Schlägerei brutal auf 28-Jährigen ein, der am Boden lag.

Ein 21-jähriger Kosovare hat nach den gerichtlichen Feststellungen im November 2018 bei einer Schlägerei vor einem Dornbirner Lokal wie auf einen Fußball mit seinem Fuß gegen den Kopf des am Boden liegenden 28-Jährigen eingetreten. Dafür wurde der unbescholtene Lehrling ges­tern am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten, nicht zu verbüßenden Haftstrafe von zehn Monaten und einer unbedingten, zu bezahlenden Geldstrafe von 1920 Euro (480 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt.

Ein in Serbien geborener 19-Jähriger hat dem 28-jährigen Unterländer laut Urteil auch dann noch Faustschläge ins Gesicht versetzt, als das Opfer bereits auf dem Boden lag. Über den einschlägig vorbestraften Maurer wurde eine bedingte Haftstrafe von zehn Monaten und eine Geldstrafe von 6240 Euro (480 Tagessätze zu je 13 Euro) verhängt. Beide Urteile sind bereits rechtskräftig.

Der Schuldspruch erfolgte jeweils wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung. Das Opfer wurde am Kopf schwer verletzt. Allerdings sei es möglich, dass der 28-Jährige bereits kurz zuvor schwer verletzt worden sei, sagte Richterin Sabrina Tagwercher in ihrer Urteilsbegründung. Was bei der ersten Auseinandersetzung vor dem Lokal genau passiert sei, sei für das Gericht jedoch nicht feststellbar. Die verurteilten Taten wurden bei der anschließenden zweiten Schlägerei begangen.