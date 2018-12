Vorarlberg: Tierquälerei in Dornbirn - Nadeln in Wurststücken

Dornbirn - Unbekannte Täter haben in Dornbirn am Stefanitag präparierte Köder ausgelegt. Ein Hund hat eines der Wurststücke verschluckt.

Am Mittwoch, den 26.12.2018, gegen 16:15 Uhr spazierte eine 48-jährige Frau mit ihren beiden Hunden in Dornbirn im Bereich des “Zinkengässile”. Am Rand des Fußweges entdeckte die Frau mehrere Wurststücke, welche offenbar durch einen nicht bekannten Täter mit ca. 6 – 8 Zentimeter langen Stecknadeln präpariert wurden.