Vorarlberg: Tausende feierten mit DJ Enrico Ostendorf in Bregenz

DJ Enrico Ostendorf begeisterte am Freitag beim Hafenfest in Bregenz tausende Partypeople mit seinem Antenne Vorarlberg - Partymix Live.

7.500 Partypeople

Beim Partymix LIVE mit DJ Enrico Ostendorf feierten die Partytiger im Ländle am Freitag Abend zu coolen Partybeats so richtig ab! Mehr als 7.500 Gäste waren am Eröffnungsabend des Hafenfestes mit dabei und erlebten eine wunderbare Sommernachtsparty unter freiem Himmel. Das perfekte Sommerwetter, coole Musik, beeindruckende Tänzerinnen mit ihren Lichterflügeln, feine Getränke und tolle Menschen sorgten für eine Megaparty.