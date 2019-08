Vorarlberg: Tatverdächtige nach Messerattacke festgenommen

Am Freitag wurde ein 45-Jähriger nur eine Stichwaffe schwer verletzt.

Am Freitag gegen 04:00 Uhr wurde ein 45-jähriger, in Wolfurt wohnhafter Mann, im Innenstadtbereich von Bregenz im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung schwer verletzt. Passanten meldeten über den Notruf, dass eine Person mit stark blutender Wunde auf einem Parkplatz liegen würde.

Tatverdächtige festgenommen

Beim Eintreffen der Streife war bereits die Rettung vor Ort, die das Opfer erstversorgte. Der schwer verletzte 45-jährige wurde mit einer Stichverletzung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Vor der Tat dürfte es in einer Bar in Bregenz zu einem Streitgespräch zwischen dem späteren Opfer und den Tätern gekommen sein. Anschließend verließ der 45-jährige die Bar und es kam im Innenstadtbereich zu der Tathandlung mit den schweren Verletzungsfolgen für den in Wolfurt wohnhaften Mann.