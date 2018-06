Am Sonntag sind wegen des Triathlons einige Straßen in Bregenz gesperrt.

Vorarlberg: Straßensperren am Sonntag in Bregenz

Aufgrund des Raiffeisen Triathlons in Bregenz kommt es am Sonntag, 17.06.2018, von 7.30 bis 12 Uhr zu mehreren Behinderungen in der Stadt.

Totalsperren:

Kreuzung Montfortstraße/Seestraße von 8 bis 9.15 Uhr; Umleitung über Brielgasse.

Landstraße, Sandgrubenweg bis Klostergasse von 9.15 bis 12 Uhr.

Mehrerauerbrücke von 8 bis 12 Uhr.

8.30 bis 12 Uhr: Landstraße 2, 4a, 4, 4b, 6d, 8, 12, 12a; Sandgrubenweg 4, 6, 8 und Pulverturmgasse 1 und 3 (Garagen); Korridor für Fußgänger

Behinderungen:

Verkehrsbehinderungen von 8.50 bis 11.30 Uhr im Kreuzungsbereich Kennelbacherstraße/Landstraße.

Teilsperre 8.30 bis 12 Uhr: Landstraße 3b, 3c, Sozialzentrum Weidach und Hotel Schwärzler; Ausfahrt linke Spur Richtung Weidachstraße möglich.

Klostergasse 8, 10, 13-21, 23-31; Korridor Aus- und Einfahrt rechte Spur möglich!

Stadtbus: