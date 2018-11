Vorarlberg: Spontandemo wurde zur Großkundgebung

Hohenems - Eine kleine Spontandemo in Hohenems gegen die Asylpolitik wurde zur einer Großkundgebung.

Er hatte mit 50 bis 100 Personen gerechnet, doch schlussendlich sind fast 800 gekommen. Klaus Begle hat mit seinem Aufruf zur Demonstration für ein menschlicheres Fremden- und Asylrecht offenbar den Nerv vieler getroffen. Auf jeden Fall versammelte sich am gestrigen Sonntag von 10.30 bis 11.30 eine riesige Menschenmenge vor dem Rathaus in Hohenems, um seine Privatinitiative zu unterstützen. Es ist nicht die letzte Kundgebung. „Bis Weihnachten wird jeden Sonntag um die gleiche Zeit eine Demonstration für unser Anliegen stattfinden“, kündigte Begle an.