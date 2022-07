Vorarlberg: SPÖ Bludenz fordert Krump-Rücktritt

Nach den Wahlbetrugsvorwürfen gegen Mario Leiter fordert die Bludenzer SPÖ den sofortigen Rücktritt von ÖVP-Klubobmann Gerhard Krump.

Gerhard Krump, Klubobmann der Bludenzer ÖVP, wurde wegen übler Nachrede zu einer teilbedingten Geldstrafe verurteilt. Grund war ein Zeitungsartikel, in dem er SPÖ-Chef Mario Leiter Wahlbetrug vorwarf. Der Bludenzer SPÖ reicht das Urteil jedoch nicht, sie fordern den Rücktritt von Gerhard Krump. "Politiker, die wegen ihres Dirty Campainings sogar von Strafgerichten verurteilt werden, sind nicht dazu geeignet, die Bevölkerung zu repräsentieren", so Stadtrat Berhard Corn in einer Aussendung.