Vorarlberg: Sperren bei A14-Baustelle Bludenz-Bürs

Die Neuerrichtung der Anschlussstelle Bludenz-Bürs geht rasch voran. Für Ende Oktober ist die Herstellung der Verbindungstraße zum Großkreisverkehr Bludenz-Bürs geplant. Diese Arbeiten beim Umbau der Anschlussstelle Bludenz–Bürs erfordern von Dienstag, 27. Oktober (ab 7 Uhr) bis Donnerstag, 29. Oktober (bis Mitternacht) eine Sperre der Auffahrt in Richtung Bregenz. Parallel dazu gibt es auch eine Sperre der Abfahrt in Richtung Bregenz am Donnerstag, 29. Oktober (ab 7 Uhr bis Mitternacht).