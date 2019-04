Vorarlberg: Sozialbeiträge spülen immer mehr Geld in die Kassen

2018 kamen 2,3 Mrd. Euro an Sozialbeiträgen zusammen, teilt die Vorarlberger Wirtschaftskammer heute mit. Seit 2011 hat sich der Wert damit um fast eine Milliarde gesteigert.

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg präsentierte am Montag, einem Tag vor dem “Tag der Arbeitgeber”, die Zahlen zu den erwirtschafteten Sozialleistungen 2018 in Vorarlberg. Laut Erhebung der Wirtschaftskammer wuchs auch im vergangenen Jahr der absolute Wert an Sozialbeiträgen an, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer einbezahlten. Konkret flossen 2,3 Milliarden Euro an diversen Sozialbeiträgen (Pensionsversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und Unfallversicherung aber auch Wohnbauförderung, Insolvenz-Entgeltsicherungsfonds oder Familienlastenausgleichfonds) in das soziale Netz. Zum Vergleich: 2015 waren es noch 2,1 Milliarden Euro, 2011 sogar nur 1,4 Milliarden Euro. Seit 2011 hat sich der Wert damit um fast eine Milliarde gesteigert.