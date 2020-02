Vorarlberg: Sonderpreis für Herburger-Grundstück - Kaufmann wehrt sich

Ein Grundstück im Dornbirner Schwefel wurde laut Berichten zu einem Sonderpreis von 350 Euro pro Quadratmeter verkauft.

Käufer sei demnach das Reisebüro Herburger, welches ein 1249 Quadratmeter großes Grundstück angrenzend an die Firmenzentrale in Dornbirn Schwefel gekauft habe. Pro Quadratmeter fiel dabei ein Preis von 350 Euro an. Als vor 14 Jahren das Grundstück für die Zentrale erworben wurde, lag der Preis allerdings bei 468 Euro - damals wurde aber von einer Privatperson gekauft.

Herburger auf Kaufmann-Liste

Gegenüber den VN hat Kaufmann die Vorwürfe vehemennt zurückgewiesen. Sie verweist auf die Beschlüsse der Stadtvertretung, die damit auch von den anderen Parteien mitgetragen werden. Am Freitagnachmittag erläuterte Andrea Kaufmann die Causa in einer Aussendung: "Die Entscheidung wurde in den städtischen Gremien intensiv diskutiert und schließlich einstimmig gefasst. Dass der Vorwurf einer Begünstigung absurd ist, wurde mittlerweile auch von den anderen Fraktionen in der Stadtvertretung klar gestellt."