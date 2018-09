Vorarlberg: Somalier rauben Landsmann aus

Zwei Somalier (beide 20) haben am Montag in Dornbirn einem Landsmann (17) das Handy geraubt. Einer der beiden wurde vor Ort festgenommen, der andere konnte flüchten.

Die beiden tatverdächtigen Asylwerber hielten sich am Montag gegen 22.50 Uhr in der Ludwig-Kofler-Straße in Dornbirn-Schwefel auf, als sie auf einen 17-jährigen, ebenfalls aus Somalia stammenden, Asylwerber trafen.