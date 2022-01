Vorarlberg: Skifahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 58-Jähriger stürzte am Dienstag im freien Skiraum und verletzte sich dabei schwer.

Am Dienstag gegen 12 Uhr fuhr ein 58 Jahre alter Mann aus den Niederlanden mit seinen Alpinskiern von der Bergstation-Rüfikopf kommend auf der blauen Piste "Monzabon" Nr. 180 in Richtung der Schüttboden-Talstation ab. Aus bislang unbekannter Ursache kam er im Bereich einer Linkskurve ohne Fremdverschulden über den Pistenrand hinaus und stürzte in der Folge außerhalb der Skipiste mehrere Meter hinunter in eine Mulde.