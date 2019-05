Vorarlberg: Sexueller Übergriff auf Frau im Auto

Geldstrafe und bedingte Haftstrafe wegen geschlechtlicher Nötigung: Angeklagter schlug 24-Jährige und griff der Frau zwischen die Beine.

Mehrere betrunkene junge Männer ertappten im Vorjahr in einer Oktober-Nacht in Bregenz auf der Rückbank eines Autos ein Paar beim vermeintlichen Liebesspiel. Einer der Passanten klopfte an eine Fensterscheibe des Fahrzeugs. Daraufhin stieg der Fahrer aus und stellte die ihn störenden Fußgänger zur Rede. Der 26-Jährige erhielt von einem der Betrunkenen einen Schlag gegen den Kopf und stürzte deshalb auf die Straße.