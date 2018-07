Vorarlberg: Sebastian Hazod neuer Geschäftsführer des SOV

Sebastian Hazod wird Mitte September neuer Geschäftsführer des Symphonieorchester Vorarlberg.

Musiker und Manager

Hazod ist in Wels (Oberösterreich) aufgewachsen und hat an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz sowie an der Kunstuniversität Graz Kontrabass studiert. Parallel absolvierte er ein Musikmanagement-Studium an der Donauuniversität Krems. Drei Jahre lang war er zudem als freischaffender Musiker unter anderem im Bruckner Orchester Linz tätig.