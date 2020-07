Vorarlberg: Schwierige Zeiten für Exportwirtschaft

Für das Jahr 2019 konnte die Vorarlberger Exportwirtschaft noch ein Plus ausweisen.

Gegenüber 2018 konnte die Vorarlberger Exportwirtschaft im vergangenen Jahr die Zahlen um 2,6 Prozent auf 10,76 Milliarden Euro steigern. Für 2020 werden aufgrund der Coronakrise harte Zeiten prognostiziert. "Vor der Krise befanden wir uns auf einem sehr hohen Niveau. Unser Außenhandel wird aber zeitverzögert mit massiven Einbrüchen zu kämpfen haben", so Landeshauptmann Markus Wallner und WKV-Präsident Hans Peter Metzler.

Sorge um Export-Einbruch

Mit der Steigerung betrug 2019 der Wert der Vorarlberger Exporte bereits das dritte Jahr in Folge über 10 Milliarden Euro. Mit 10,76 Milliarden Euro wurde einmal mehr die Bestmarke geknackt. "Das Jahr 2019 hat einmal mehr gezeigt, wie leistungsstark sich unsere Unternehmen auf dem internationalen Bankett bewegen. Diese Basis auf hohem Niveau ist auch notwendig, um den diesjährigen Einbruch durch die Corona-Pandemie abzufedern", so Metzler in einer Aussendung. Die österreichweiten Zahlen des 1. Quartals 2020 (Jänner bis April) zeigt bereits einen Einbruch von über neun Prozent.