Vorarlberg: Schwerverletzter bei Unfall in Dornbirn

Am Mittwoch gegen 18.40 Uhr kam es in Dornbirn Hatlerdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Eine 62-jährige in Dornbirn wohnhafte Pensionistin fuhr mit ihrem PKW auf der Hatlerstraße (L 190) in Richtung Hohenems. Auf Höhe der Kirche wollte sie nach links in die Mittelfeldstraße einbiegen. Dabei dürfte sie den entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher von Hohenems kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs war, übersehen haben.