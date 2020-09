Vorarlberg: Schwerer Verkehrsunfall in Dornbirn mit mehreren Verletzten

Bei einem Umkehrmanöver auf der Höchsterstraße kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Sonntag fuhr ein 20-jähriger Pkw-Lenker auf der Höchsterstraße in Fahrtrichtung Hard. Da der Lenker etwas vergessen hatte, wollte dieser auf der L42 seinen Pkw kehren.

Kollision

Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw und zwei weiteren Fahrzeuginsassen ebenfalls auf der Höchsterstraße in Fahrtrichtung Hard. Er dürfte den sich im Umkehrmanöver befindlichen Pkw zu spät bemerkt haben und es kam zu einer Kollision.

Schwer verletzt

Beide Fahrzeuge wurden über den rechten Fahrbahnrand in die angrenzende Wiese geschleudert und kamen dort zum Stillstand. Der 20-jährige Lenker erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Krankenhaus nach Dornbirn verbracht. Die weiteren Beteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Krankenhäuser nach Bregenz und Hohenems eingeliefert.