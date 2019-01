Vorarlberg: Schwere Körperverletzung in Bludenz zu Silvester

Bludenz - Als eine Gruppe von Personen in der Silvesternacht in Bludenz einer Familie gegen drei Randalierer zu Hilfe kam, endete die resultierende Schlägerei für einen 21-jährigen Schrunser im Krankenhaus.

In der Silvesternacht gegen 01.40 Uhr pöbelten drei junge Männer in Bludenz im Nahbereich des Kinos am Sägeweg eine Familie ohne ersichtlichen Grund an. Als diese nicht reagierten und in ihr Auto stiegen – einen Porsche – bedrängten sie die Familie weiter, in dem sie mit ihren Händen auf das Fahrzeug klopften und auf dieses kletterten. Eine andere Personengruppe beobachtete dies und attackierten die drei Randalierer.