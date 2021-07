Vorarlberg - Schreckschusswaffe und Koks: Jugendliche angezeigt

Drei Personen, zwischen 16 und 20 Jahre alt, wurden am Mittwochmorgen festgenommen, nachdem sie Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgefeuert hatten.

Am Donnerstag gegen 4.15 Uhr hörte eine Person mehrere Schüsse in der Nibelungenstraße in Dornbirn. Sie verständigte sofort die Polizei. Die einschreitenden Polizeibeamten konnten ebenfalls Einzelschussabgaben sowie Schussfolgen hören. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten drei Jugendliche im Bereich Lustenauer Straße festgestellt werden. Sie wurden aufgefordert, stehenzubleiben. Zwei Personen, 16 und 18 Jahre alt, blieben stehen. Ein 20-Jähriger flüchtete, konnte jedoch von einer Polizeistreife beim Bahnhof Dornbirn angehalten werden.