Vorarlberg - Schlägerei vor Nachtclub in Lustenau: Zeugenaufruf

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es vor einem Nachtclub in Lustenau zu einem Raufhandel zwischen mehreren Personen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am 26.06.2022, gegen 3 Uhr, kam es auf einen Parkplatz in der Nähe eines Nachtclubs in der Hofsteigstraße 54 in Lustenau zu einem Raufhandel zwischen mehreren Personen. Die unbekannten Täter schlugen und traten auf das Opfer ein, wodurch dieses verletzt wurde. Täterbeschreibungen sind nicht bekannt.