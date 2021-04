Nach einer Schlägerei in Lustenau sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach einer Schlägerei in Lustenau sucht die Polizei nach Zeugen. ©VOL.AT/Themenbild

Vorarlberg: Schlägerei in Lustenau - Zeugenaufruf

Am Montagabend kam an einer Kreuzung in Lustenau zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde.

Am Montag, 12. April 2021, gegen 19.25 Uhr kam es auf der Maria-Theresien-Straße in Lustenau im Kreuzungsbereich mit der Schmiedgasse zwischen zwei männlichen Personen zu einer zuerst verbalen und anschließend tätlichen Auseinandersetzung, wodurch zumindest einer der beiden Männer durch einen Schlag eine Gesichtsverletzung erlitt.

In weiterer Folge mischte sich eine weitere männliche Person in die Auseinandersetzung ein, wodurch es zu einem weiteren Gerangel zwischen den drei Beteiligten kam. Die verletzte männliche Person wurde zu diesem Zeitpunkt von dessen Freundin begleitet. Die drei Streitparteien wurden anschließend von zwei bislang unbekannten Männern, welche den Vorfall offensichtlich beobachtet hatten, getrennt. Um den genauen Hergang des Raufhandels klären zu können, werden die beiden Männer, welche die Streitparteien trennten, ersucht, sich unter +43(0)59133-8144 bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden.