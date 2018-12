Vorarlberg: Safet (69) wurde für fünf Einbrecher zum Krampus

Turnhallen-Hausmeister hielt mit Eisenstange Eindringlinge in Schach.

Seit 16 Jahren sieht der 69-jährige Bosnier Safet Cehic in der Lustenauer Jahnturnhalle nach dem Rechten. So auch in der Nacht am vergangenen Mittwoch. Es war etwa um 21.30 Uhr, als Cehic beim Kontrollgang in der Turnhalle etwas Ungewöhnliches ins Auge stach. „Der Vorhang auf der Bühne der Turnhalle war zugezogen, und dahinter sah ich Licht. Außerdem waren da leise Geräusche“, erzählte er.