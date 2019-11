Vorarlberg: Rauchende 24-Jährige vor Dornbirner Lokal geschlagen

In der Nacht auf Freitag wurde eine Frau vor einem Lokal in Dornbirn geschlagen, weil sie einer anderen Frau helfen wollte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Als die 24-Jährige den drei Männern zu verstehen gab, dass sie die Frau in Ruhe lassen sollen, wurde sie von diesen angepöbelt und schließlich in eine Ecke gedrängt. Dort wurde die 24-Jährige durch mehrere Faustschläge ins Gesicht unbestimmten Grades verletzt. Anschließend flüchteten die drei Männer in eine unbekannte Richtung. Die Polizei Dornbirn ersucht jene Frau, der geholfen wurde und die sich nicht mehr am Tatort befand, sowie allfällige Zeugen, sich zu melden.