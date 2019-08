Vorarlberg: Raubversuch in Bregenz: 20-Jähriger wehrt Räuber ab

Ein Junger Mann wurde Anfang August in der Bregenzer Bahnhofstraße Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Am Samstag, den 03.08.2019, gegen 02:30 Uhr lief ein 20-jähriger Mann alleine durch die Innenstadt Bregenz in Richtung des Seestadtparkplatzes. Auf Höhe der Bäckerei "Hamma" in der Bahnhofstraße, stellte sich dem 20-jährigen Mann eine bislang unbekannte männliche Person in den Weg und forderte den 20-jährigen auf, seine Geldbörse und sein Mobiltelefon herzugeben.