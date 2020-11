Vorarlberg: Raub in Lustenau - Täter ausgeforscht

Die Beamten der PI Lustenau nahmen nach einem Raubüberfall zwei Personen fest.

Am Samstagabend war ein 21-jähriger Mann aus Lustenau zu Besuch bei seinem 20-jährigen Freund (beide Österreicher) in Lustenau. Gegen 20:15 Uhr verließ der 21-jährige die Wohnung im zweiten Obergeschoß und ging über das Stiegenhaus hinunter in Richtung Ausgang. Kurz vor dem Verlassen des Wohnobjektes wurde der Mann von einem vorerst unbekannten Täter angegriffen.

Der unbekannte Täter schlug dem Opfer mit der Faust mehrmals gegen den Kopf und würgte dieses auch. In weiterer Folge raubte der Angreifer die Umhängetasche seines Opfers und flüchtete. Der verletzte junge Mann konnte sich noch zurück in die Wohnung seines Freundes begeben. Anschließend wurde durch den 20-jährigen die Polizei verständigt.

Angriff auf 20-Jährigen geplant

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung in der Wohnung der Tatverdächtigen in Bregenz wurden zwei Schreckschusspistolen samt Munition und mehrere Messer gefunden und sichergestellt. Sowohl das Opfer als auch die Täter sind dem Suchtgiftmillieu zuzuordnen. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 28-jährige Hauptverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Mittwoch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.